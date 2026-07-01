A juíza Leila Cury, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), determinou a liberação de Adaylton Nascimento Neiva, de 47 anos, conhecido como Maníaco do Novo Gama (município de Goiás). Condenado por homicídios, estupros e outros crimes, ele deixará a Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária da Colmeia (DF), onde cumpria medida de segurança desde 2011.
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Adaylton foi condenado a 54 anos e seis meses de prisão por uma série de crimes cometidos nos anos 2000, entre eles os assassinatos da companheira, que estava grávida, e da enteada de cinco anos, além de estupros contra mulheres e aborto provocado por terceiro.
Na decisão, assinada em 19 de junho, a magistrada afirmou que o quadro atual de saúde mental do condenado não justifica a continuidade do tratamento em regime de internação nem sua segregação da sociedade por tempo indeterminado.
Antes da internação psiquiátrica, Adaylton ficou preso em diferentes períodos desde abril de 2000. Em dezembro de 2011, foi transferido para a Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária da Colmeia para cumprir medida de segurança.
Apesar da desinternação, ele deverá continuar o tratamento médico e psicológico, além de ser acompanhado pelo serviço social do TJDFT e por familiares.
Com informações do Metrópoles.