A juíza Leila Cury, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), determinou a liberação de Adaylton Nascimento Neiva, de 47 anos, conhecido como Maníaco do Novo Gama (município de Goiás). Condenado por homicídios, estupros e outros crimes, ele deixará a Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária da Colmeia (DF), onde cumpria medida de segurança desde 2011.

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Adaylton foi condenado a 54 anos e seis meses de prisão por uma série de crimes cometidos nos anos 2000, entre eles os assassinatos da companheira, que estava grávida, e da enteada de cinco anos, além de estupros contra mulheres e aborto provocado por terceiro.