Imagens do circuito de segurança mostram a suspeita entrando no edifício às 7h30 de segunda-feira (29) e deixando o local oito horas depois. Até a publicação da reportagem, ela não havia sido localizada.

Uma mulher de 30 anos, indicada para trabalhar na residência de um casal de idosos, é a principal suspeita do duplo homicídio num apartamento de luxo no bairro São Pedro, em Belo Horizonte (MG). O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, morreu após receber 17 facadas, enquanto a empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, foi atingida por sete golpes.

Segundo a Polícia Civil, o crime pode ter sido cometido na tarde de segunda-feira. O apartamento não apresentava sinais de arrombamento, mas a gaveta em que eram guardadas semijoias estava violada. Familiares também relataram o desaparecimento de celulares e de uma bolsa de grife.

De acordo com a perícia, Maria Clotilde sofreu sete facadas na garganta, pescoço, queixo, tórax e pelve. Cláudio Atala foi atingido por 17 golpes, principalmente no abdômen, costas e pescoço. Ambos apresentavam ferimentos que indicam tentativa de defesa.

O casal foi encontrado pelo filho, que foi ao apartamento depois de não conseguir contato com os pais desde a manhã de segunda-feira. A mãe estava caída na sala e o pai foi localizado sobre a cama de um dos quartos.