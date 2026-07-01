A funcionária de uma creche municipal de Cerquilho, no interior de São Paulo, investigada por agressão a uma bebê de seis meses, foi encontrada morta nesta quarta-feira (1º) em Cesário Lange, cidade vizinha. O caso foi registrado pela polícia como suicídio consumado.

A mulher, de 51 anos, passou a ser investigada por maus-tratos após imagens das câmeras de segurança da creche Professora Vicentina Salvador Reginato mostrarem agressões contra uma criança em 23 de junho. Os vídeos foram divulgados na terça-feira (30).

As gravações mostram a bebê brincando quando recebe um tapa no rosto sem motivo aparente e cai no chão. Minutos depois, a funcionária aparece pressionando um pano contra o rosto da criança.