A funcionária de uma creche municipal de Cerquilho, no interior de São Paulo, investigada por agressão a uma bebê de seis meses, foi encontrada morta nesta quarta-feira (1º) em Cesário Lange, cidade vizinha. O caso foi registrado pela polícia como suicídio consumado.
A mulher, de 51 anos, passou a ser investigada por maus-tratos após imagens das câmeras de segurança da creche Professora Vicentina Salvador Reginato mostrarem agressões contra uma criança em 23 de junho. Os vídeos foram divulgados na terça-feira (30).
As gravações mostram a bebê brincando quando recebe um tapa no rosto sem motivo aparente e cai no chão. Minutos depois, a funcionária aparece pressionando um pano contra o rosto da criança.
O delegado Emerson Jesus Martins informou que o inquérito foi instaurado logo após a análise das imagens e que a prisão da investigada havia sido solicitada à Justiça, mas o pedido ainda não havia sido apreciado.
A Polícia Civil também apura se outras crianças podem ter sido vítimas de agressões na unidade. O delegado orientou que familiares procurem a delegacia caso suspeitem de situações semelhantes.
A identidade da funcionária não foi divulgada.
Com informações do Metrópoles.
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