A seleção brasileira passou pelo primeiro teste no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 ao superar o Japão nesta segunda-feira (29), no estádio NRG, em Houston, mas já precisa se preparar para o próximo duelo, válido pelas oitavas de final.

No próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), a equipe do técnico Carlo Ancelotti terá pela frente a seleção que sairá do confronto entre a Noruega, segunda colocada do Grupo I, e a Costa do Marfim, segunda do E, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas.

Qualquer uma que passar será por méritos demonstrados durante o Mundial. A Noruega possui uma seleção bem equilibrada e conta com um ataque potente, principalmente por causa do seu artilheiro, Erling Haaland, 25, autor de quatro gols em dois jogos na fase de grupos.