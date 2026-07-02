Uma mulher de 31 anos morreu atacada por um jacaré gigante enquanto entrava num rio do parque estadual da Flórida (EUA), no último domingo (28).
Segundo autoridades locais, Brittany Clark estava com o namorado e uma amiga no rio Econlockhatchee quando o animal atacou seus braços.
O namorado tentou retirar a vítima da boca do jacaré enquanto acionava os serviços de emergência. A mulher sofreu ferimentos gravíssimos e morreu antes de ser levada ao hospital.
Após o ataque, equipes da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida capturaram dois jacarés encontrados nas proximidades, medindo de 3,6 e 4 metros de comprimento. Amostras de DNA dos animais foram enviadas para análise a fim de identificar qual deles atacou.
As autoridades afirmam que ainda não é possível determinar o que motivou a agressão, mas destacam que o fim do período de reprodução torna os jacarés mais territoriais. A estiagem registrada na região também reduziu o nível da água dos rios.
Segundo o órgão ambiental da Flórida, ataques graves envolvendo jacarés são incomuns, embora este tenha sido o terceiro registrado no estado em apenas uma semana.
Com informações da NBC News.