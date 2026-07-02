Uma mulher de 31 anos morreu atacada por um jacaré gigante enquanto entrava num rio do parque estadual da Flórida (EUA), no último domingo (28).

Segundo autoridades locais, Brittany Clark estava com o namorado e uma amiga no rio Econlockhatchee quando o animal atacou seus braços.

O namorado tentou retirar a vítima da boca do jacaré enquanto acionava os serviços de emergência. A mulher sofreu ferimentos gravíssimos e morreu antes de ser levada ao hospital.