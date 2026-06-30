Lucas Paquetá foi submetido nesta terça-feira (30) a exames de imagem que confirmaram uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não especificou a gravidade do problema, mas é certo que o meio-campista não defenderá o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo (5).

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De acordo com o comunicado da confederação, "o jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível". Ele continua integrado ao grupo, sem que um corte seja cogitado neste momento.