01 de julho de 2026
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GALOPE ARRISCADO

Bêbado andando a cavalo quase cai em rio e viraliza; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/Instagram
As imagens, sem data de gravação, mostram o homem balançando sobre o animal e inclinando o corpo para fora da ponte.
As imagens, sem data de gravação, mostram o homem balançando sobre o animal e inclinando o corpo para fora da ponte.

Um homem quase caiu de uma ponte enquanto atravessava o local montado a cavalo, em Itinga, no Vale do Jequitinhonha (MG). Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o cavaleiro perdendo o equilíbrio diversas vezes durante a travessia. Segundo relatos compartilhados junto ao vídeo, ele estava bêbado.

Clique e assista ao vídeo

As imagens, sem data de gravação, mostram o homem balançando sobre o animal e inclinando o corpo para fora da ponte, enquanto o cavalo se mantém perto da mureta lateral. Em alguns momentos, a cena dá a impressão de que o homem cairá no vão da estrutura.

Já no fim da travessia, o cavaleiro escorrega e cai mesmo do cavalo. O vídeo termina em seguida e não informa se ele sofreu ferimentos.

Com informações do Metrópoles.

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