O passe de Oscar Bobb foi excelente, o cruzamento de Patrick Berg venceu três zagueiros, mas o toque de Haaland foi quase como um domínio errado. No futebol, isso não importa. Bastou uma cutucada culposa para que a bola morresse na rede aos 41 do segundo tempo, e assim a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), em Dallas, pela fase dos 32 da Copa do Mundo.

Com isso, os nórdicos enfrentarão o Brasil nas oitavas de final no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. O confronto opõe Haaland com um dos seus mais ferozes marcadores, inclusive. Ele, pelo Manchester City, e Gabriel Magalhães, pelo Arsenal, têm desavenças constantes no Campeonato Inglês.

Os europeus têm a favor um retrospecto favorável com a seleção brasileira, de quem nunca perderam. Foram quatro confrontos até aqui e só um em Copa do Mundo: em 1998, na fase de grupos, os noruegueses venceram por 2 a 1.