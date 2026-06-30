Segundo informações da TV Anhanguera, o homem passou mal logo após o gol da seleção japonesa, caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão. Durante a ligação para o Samu, o solicitante informou inicialmente que a vítima havia sofrido uma queda com sangramento na cabeça.

Um torcedor de 60 anos morreu ao sofrer parada cardiorrespiratória enquanto assistia à partida entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo, em uma padaria de Goiânia (GO), na segunda-feira (29). Antes da chegada da ambulância, uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) orientou, por videochamada, uma pessoa que estava no local a realizar as manobras de reanimação.

Em relato publicado nas redes sociais, a médica rNágylla de La Rocha explicou que a ocorrência mudou de perfil quando o homem foi descrito como "roxo". Ela pediu que o acompanhante verificasse a respiração da vítima e, ao constatar que não respirava, identificou a parada cardiorrespiratória e iniciou as orientações para as compressões torácicas por telefone e, em seguida, por videochamada.

Nas imagens do atendimento, a médica orienta o ritmo das manobras enquanto a equipe do Samu seguia para o local. "Mais rápido. Mais rápido. Segue esse ritmo. A chance que ele tem é essa. A viatura já está a caminho", disse.

A médica destacou que, em situações como essa, o atendimento começa antes mesmo da chegada da ambulância e reforçou que qualquer pessoa pode fazer a massagem cardíaca com orientação da Central 192. Segundo ela, agir rapidamente é decisivo para aumentar as chances de sobrevivência.