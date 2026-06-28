O marido de Beatriz Joanna Von Hohendorff Winck, desaparecida desde 2012 durante uma visita ao Santuário Nacional de Aparecida, afirmou antes de morrer que sentia que a família era vista como um incômodo durante as buscas. Delmar Winck morreu em novembro de 2025, aos 95 anos, sem descobrir o paradeiro da esposa.

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Em entrevistas concedidas na época, Delmar relatou que permaneceu por 49 dias em Aparecida acompanhando as buscas e disse perceber pressão para que a família deixasse a cidade. "Somos um incômodo. Tenho a impressão de que gostariam que já tivéssemos saído", afirmou.