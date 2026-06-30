Um agente da Polícia Judiciária foi morto a tiros na noite de domingo (28), em Cascavel (PR), após discutir com o amigo por causa das batidas no portão da casa. O suspeito, um advogado de 45 anos, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.

A vítima, João Ezequiel Baptista Pereira, de 52 anos, foi até a casa buscar a esposa, que participava de uma confraternização. Como o interfone estava quebrado, bateu no portão. Segundo a Polícia Civil, o dono da casa se irritou com a forma como ele chamou e efetuou três disparos.

De acordo com a investigação, João foi atingido por três tiros, um deles na cabeça, e morreu no local. A polícia informou que a quantidade de disparos não é compatível com legítima defesa.