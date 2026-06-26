Motoristas que utilizam as rodovias concedidas do estado de São Paulo pagarão mais caro nos pedágios a partir da 0h de 1º de julho. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e, na maioria das concessionárias, corresponde à variação acumulada do IPCA entre maio de 2024 e maio de 2025, de 5,32%. Na Rodovia dos Tamoios, o índice aplicado é de 5,37%.

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Os novos valores valem para as rodovias das primeiras e segundas fases do Programa de Concessões, além do Rodoanel Oeste, SPMar e Tamoios. No caso da Entrevias, as tarifas passam a vigorar a partir de 6 de julho.