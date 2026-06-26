Motoristas que utilizam as rodovias concedidas do estado de São Paulo pagarão mais caro nos pedágios a partir da 0h de 1º de julho. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e, na maioria das concessionárias, corresponde à variação acumulada do IPCA entre maio de 2024 e maio de 2025, de 5,32%. Na Rodovia dos Tamoios, o índice aplicado é de 5,37%.
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Os novos valores valem para as rodovias das primeiras e segundas fases do Programa de Concessões, além do Rodoanel Oeste, SPMar e Tamoios. No caso da Entrevias, as tarifas passam a vigorar a partir de 6 de julho.
Entre as rodovias afetadas pelo reajuste estão os sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Anchieta-Imigrantes, Ayrton Senna-Carvalho Pinto, Rodoanel Oeste e Tamoios. Segundo a Artesp, os valores seguem as regras previstas nos contratos de concessão e também consideram medidas adotadas pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) para reequilibrar financeiramente alguns contratos.
Principais reajustes
|Rodovia (praça principal)
|Valor atual
|A partir de 1º de julho
|Anhanguera/Bandeirantes (AutoBan)
|R$ 13,50
|R$ 14,20
|Anchieta-Imigrantes (Ecovias)
|R$ 36,80
|R$ 38,80
|Ayrton Senna/Carvalho Pinto (Ecopistas)
|R$ 5,10
|R$ 5,40
|Rodoanel Oeste
|R$ 3,50
|R$ 3,70
|Rodovia dos Tamoios
|R$ 5,40
|R$ 5,70
Os valores variam conforme a praça de pedágio e o trecho utilizado.
A Artesp informou que as tabelas completas com todas as praças e tarifas serão disponibilizadas nos canais oficiais da agência e das concessionárias.