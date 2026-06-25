Ao menos 17 pessoas ficaram feridas após um carro atingir torcedores durante uma celebração da Copa do Mundo em Cabo San Lucas, no estado de Baja California Sur, no México, na noite de quarta-feira (24).

O atropelamento aconteceu na avenida Lázaro Cárdenas, onde milhares se reuniam para comemorar a vitória da seleção mexicana. Segundo autoridades locais, o veículo atingiu pedestres por volta das 21h, horário local.

De acordo com a Direção de Segurança Pública de Los Cabos, o motorista afirmou que trafegava pela via quando foi cercado por pessoas que obstruíam o caminho e pressionavam o veículo. Ele relatou que acelerou bruscamente, atingindo parte da multidão.