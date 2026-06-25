Ao menos 17 pessoas ficaram feridas após um carro atingir torcedores durante uma celebração da Copa do Mundo em Cabo San Lucas, no estado de Baja California Sur, no México, na noite de quarta-feira (24).
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O atropelamento aconteceu na avenida Lázaro Cárdenas, onde milhares se reuniam para comemorar a vitória da seleção mexicana. Segundo autoridades locais, o veículo atingiu pedestres por volta das 21h, horário local.
De acordo com a Direção de Segurança Pública de Los Cabos, o motorista afirmou que trafegava pela via quando foi cercado por pessoas que obstruíam o caminho e pressionavam o veículo. Ele relatou que acelerou bruscamente, atingindo parte da multidão.
Entre os feridos, há homens e mulheres. As vítimas foram encaminhadas a diferentes unidades de saúde da região, incluindo hospitais do IMSS (Instituto Mexicano do Seguro Social), hospital geral e outras clínicas locais. Uma das pessoas permanece em estado grave.
Imagens divulgadas pelas autoridades mostram equipes de resgate, policiais e bombeiros no local, além de um carro danificado.
O motorista foi detido na cena do acidente, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi colocado à disposição das autoridades para investigação.
A via foi liberada após o atendimento às vítimas e a remoção do veículo.
Com informações do People.