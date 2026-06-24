A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e derrotou a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Com a vitória, o Brasil garantiu a liderança da chave e avançou ao mata-mata com sete pontos conquistados em três partidas.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti dominou a partida desde os primeiros minutos e construiu o resultado com atuação decisiva de Vinícius Júnior, autor de dois gols. O atacante abriu o placar após erro defensivo da seleção escocesa e voltou a marcar ainda no primeiro tempo, ampliando a vantagem brasileira antes do intervalo.
Na etapa final, o Brasil manteve o controle das ações e chegou ao terceiro gol com Matheus Cunha, após uma troca rápida de passes que desmontou a defesa adversária. A equipe ainda criou outras oportunidades e esteve próxima de ampliar o marcador.
A Escócia tentou reagir no segundo tempo e levou algum perigo, principalmente com investidas de Scott McTominay e Kieran Tierney, mas encontrou um Alisson seguro sob as traves. Mesmo pressionando em alguns momentos, os escoceses não conseguiram diminuir a diferença.
O confronto marcou a terceira apresentação do Brasil na competição. Antes da vitória sobre os escoceses, a seleção havia empatado com Marrocos por 1 a 1 na estreia e derrotado o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada.
Com a campanha consistente na fase de grupos, o Brasil chega ao mata-mata entre os candidatos ao título e agora aguarda a definição dos demais grupos para conhecer o adversário da próxima fase. A liderança da chave também pode representar um caminho teoricamente mais favorável nas etapas eliminatórias do torneio.
A classificação mantém viva a busca brasileira pelo hexacampeonato mundial e reforça a evolução da equipe sob o comando de Ancelotti, que viu sua seleção crescer ao longo da primeira fase da competição.