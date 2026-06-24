A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e derrotou a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Com a vitória, o Brasil garantiu a liderança da chave e avançou ao mata-mata com sete pontos conquistados em três partidas.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti dominou a partida desde os primeiros minutos e construiu o resultado com atuação decisiva de Vinícius Júnior, autor de dois gols. O atacante abriu o placar após erro defensivo da seleção escocesa e voltou a marcar ainda no primeiro tempo, ampliando a vantagem brasileira antes do intervalo.

Na etapa final, o Brasil manteve o controle das ações e chegou ao terceiro gol com Matheus Cunha, após uma troca rápida de passes que desmontou a defesa adversária. A equipe ainda criou outras oportunidades e esteve próxima de ampliar o marcador.