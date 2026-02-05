As praças de pedágio nas rodovias Anchieta e Imigrantes serão substituídas em 1º de julho por pórticos de free flow (passagem livre). As duas estradas são as principais ligações da Baixada Santista com a cidade de São Paulo e com o interior do estado.

Outra mudança é que a tarifa cobrada atualmente apenas no sentido do litoral será nos dois lados das estradas, tanto para quem desce quanto para quem sobe a serra.

Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), o valor atual de R$ 38,70 será dividido ao meio - R$ 19,35 para cada sentido.