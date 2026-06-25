Em meio à onda de calor, um menino de três anos morreu na tarde de quarta-feira (24) em um carro na localidade de Saint-Gratien, ao noroeste de Paris, segundo informações obtidas pela AFP. Ele estava sozinho no veículo.

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A França é um dos países europeus atingidos pela segunda onda de calor em menos de um mês. Só nesta quinta-feira (25), pelo menos 101 milhões de pessoas no continente devem enfrentar temperaturas acima de 35°C, entre as quais 50 milhões no território francês e 18 milhões no alemão, de acordo com cálculos da AFP.