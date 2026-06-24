25 de junho de 2026
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VEJA momento em que boi desgovernado atropela pedestre

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/CCTV via Itatiaia
O incidente foi registrado por câmeras de segurança da região.
O incidente foi registrado por câmeras de segurança da região.

Um homem foi atingido por um boi que corria pelas ruas do Centro de Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O incidente foi registrado por câmeras de segurança da região, na segunda-feira (22).

As imagens mostram o pedestre caminhando pela via quando o animal surge em alta velocidade. O boi segue em direção ao homem e o derruba com o impacto antes de continuar correndo pela rua.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre o paradeiro do animal, informou o portal Itatiaia.

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