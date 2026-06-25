Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da influenciadora rural Alzira Theodoro, morta a tiros dentro de casa em 7 de junho, em Mutum (MG), foi preso nesta quinta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo. A identidade dele não foi divulgada, e as investigações sobre o homicídio continuam.

Alzira era conhecida por publicar vídeos sobre a rotina no campo e a vida na zona rural. Ela acumulava mais de 60 mil seguidores e 1,1 milhão de curtidas no TikTok, plataforma em que concentrava suas postagens.