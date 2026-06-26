26 de junho de 2026
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Com hospitais lotados, vítimas são socorridas nos estacionamentos

Por | da Rede Sampi
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Captura de tela/X
Imagens mostram pacientes instalados improvisadamente em macas e no chão da área externa da unidade.
Imagens mostram pacientes instalados improvisadamente em macas e no chão da área externa da unidade.

Como os hospitais da Venezuela enfrentam superlotação após os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o país na noite de quarta-feira (24), as vítimas resgatadas dos escombros passaram a receber atendimento até mesmo nos estacionamentos.

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Na região de La Guaira, uma das mais afetadas pelos tremores, o Hospital José María Vargas ficou sem capacidade para acomodar todos os feridos. Imagens mostram pacientes instalados improvisadamente em macas e no chão da área externa da unidade.

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Segundo o balanço mais recente divulgado pela presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, os terremotos deixaram 589 mortos e 2.980 feridos. As equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes sob os escombros, enquanto moradores e socorristas venezuelanos e internacionais atuam na operação.

Grupos organizados por familiares e voluntários registram pessoas sem contato após a tragédia. Os levantamentos mais recentes apontam mais de 24 mil desaparecidos.

Apenas em La Guaira, mais de 100 edifícios desabaram em consequência da força dos tremores.

Com informações do g1.

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