Como os hospitais da Venezuela enfrentam superlotação após os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o país na noite de quarta-feira (24), as vítimas resgatadas dos escombros passaram a receber atendimento até mesmo nos estacionamentos.

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Na região de La Guaira, uma das mais afetadas pelos tremores, o Hospital José María Vargas ficou sem capacidade para acomodar todos os feridos. Imagens mostram pacientes instalados improvisadamente em macas e no chão da área externa da unidade.