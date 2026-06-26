A mulher do zagueiro venezuelano Hector Bello morreu após o prédio onde a família morava desabar durante os fortes terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). A filha do casal, ainda bebê, foi retirada dos escombros com vida. As informações são do g1.
Leia também: Zagueiro diz que família está desaparecida na Venezuela
O edifício ficava no estado de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores. Hector Bello, de 28 anos, está sem clube atualmente e atuou até 2025 pelo Bolívar SC.
A tragédia também atingiu outros atletas. O jogador argentino Lucas Trejo informou que familiares dele seguem desaparecidos após o desastre.
O balanço mais recente divulgado pelo governo venezuelano aponta 188 mortos, 1.520 feridos e cerca de 200 pessoas ainda sob os escombros.
Equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes e desaparecidos nas áreas atingidas. Paralelamente, grupos organizados por moradores para localizar parentes e conhecidos já registram mais de 24 mil pessoas desaparecidas.
Os dois terremotos ocorreram em sequência na noite de quarta-feira (24) e provocaram desabamentos em Caracas e em outras cidades do norte do país. Considerados os mais intensos registrados na Venezuela em mais de um século, os tremores mobilizaram ajuda internacional, com países como Brasil e Estados Unidos anunciando o envio de equipes para reforçar as operações de resgate.