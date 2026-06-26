A mulher do zagueiro venezuelano Hector Bello morreu após o prédio onde a família morava desabar durante os fortes terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). A filha do casal, ainda bebê, foi retirada dos escombros com vida. As informações são do g1.

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O edifício ficava no estado de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores. Hector Bello, de 28 anos, está sem clube atualmente e atuou até 2025 pelo Bolívar SC.