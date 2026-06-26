Um mês após sobreviver a 42 horas à deriva no mar de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, a auxiliar de enfermagem Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, de 26 anos, relembrou os momentos de desespero vividos naqueles dias. Ela sofreu exaustão física, alucinações e perda de consciência, e afirmou que pediu a Deus "uma morte digna". As informações são da Folhapress.

Leia também: O que ajudou Bruna a sobreviver 3 dias em alto-mar? VÍDEO

O acidente aconteceu em 24 de maio, quando a moto aquática em que Bruna e Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, estavam apresentou problemas e afundou após passeio. Ambos vestiam coletes salva-vidas e se prenderam um ao outro com uma corda encontrada na embarcação para evitar que se separassem no mar.