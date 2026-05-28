A sobrevivência de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, após mais de 40 horas à deriva em alto-mar, no litoral norte paulista, surpreendeu equipes de resgate e especialistas. Segundo análises ouvidas pelo Metrópoles, as condições climáticas e o controle emocional da vítima contribuíram para o desfecho.

A meteorologista Josélia Pegorim disse ao portal que, apesar das baixas temperaturas, a região enfrentava um período menos rigoroso do que na semana anterior, quando havia maior influência de massa de ar polar e chuva frequente.

Já o comandante Leonardo Nery destacou que a resistência psicológica foi fator decisivo. Segundo ele, Bruna conseguiu manter a consciência e controlar o pânico mesmo diante do cansaço, da exposição prolongada ao mar, do frio e do risco de desidratação.