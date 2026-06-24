A policial militar Andreia Guimarães Tavares publicou na última semana um ensaio fotográfico ao lado do marido, o gari José Francisco Barros, em comemoração aos 25 anos de casamento. As imagens, que se popularizaram na internet, retomam uma história que ficou conhecida em 2020.

Na época, o caso ganhou repercussão com o relato de que o marido recolhia livros descartados no lixo durante o trabalho para que Andreia pudesse estudar. O material foi usado por ela na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que contribuiu para sua formação em Direito e posterior aprovação no concurso da Polícia Militar de Goiás.

O casal conta que enfrentou dificuldades financeiras e até viveu sob uma lona plástica em Goiânia. Com o apoio dos materiais encontrados pelo marido, Andreia conseguiu avançar nos estudos, conquistar bolsa de estudos e seguir carreira na segurança pública.