A policial militar Andreia Guimarães Tavares publicou na última semana um ensaio fotográfico ao lado do marido, o gari José Francisco Barros, em comemoração aos 25 anos de casamento. As imagens, que se popularizaram na internet, retomam uma história que ficou conhecida em 2020.
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Na época, o caso ganhou repercussão com o relato de que o marido recolhia livros descartados no lixo durante o trabalho para que Andreia pudesse estudar. O material foi usado por ela na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que contribuiu para sua formação em Direito e posterior aprovação no concurso da Polícia Militar de Goiás.
O casal conta que enfrentou dificuldades financeiras e até viveu sob uma lona plástica em Goiânia. Com o apoio dos materiais encontrados pelo marido, Andreia conseguiu avançar nos estudos, conquistar bolsa de estudos e seguir carreira na segurança pública.
Recentemente, o ensaio publicado nas redes sociais marca a celebração de 25 anos de união, com imagens que destacam a união do casal, que tem um filho, e a homenagem às profissões dos dois.
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As publicações têm rendido elogios ao casal. “Vocês são ricos daquilo que o dinheiro jamais vai poder comprar”, disse um usuário.
“Deviam fazer um filme dessa história, isso é incrível”, disse outra internauta.
“Eu chorei vendo esse ensaio. Num mundo onde muitos desacreditam do amor, vocês aparecem para reforçar que ele ainda existe. Que coisa mais linda! ‘Honra pra quem é de honra’”.
“Parabéns ao guerreiro por apoiar o sonho da esposa e parabéns principalmente a ela por não tê-lo abandonado depois de vencer na vida", ressaltou outra pessoa.
Comentários
1 Comentários
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Jaime Prado 7 horas atrásOuvi essa história da PM e o Gari quando estive em Anápolis Goiás restaurando um relógio no Santuário Sat'Ana, uma história maravilhosa quando o amor transforma duas pessoas com o mesmo sentimento um dependeu do outro ele no seu trabalho digino de Gari ela querendo vencer os obstáculos e Deus no comando transformou os sonhos em realidade. Jaime Prado