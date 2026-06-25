O zagueiro argentino Lucas Federico Trejo, que defende o Marítimo, da segunda divisão da Venezuela, afirmou que sua família está desaparecida após os fortes terremotos que atingiram o país na noite desta quarta-feira (24).

"Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família, por favor", disse o zagueiro.

O jogador buscou ajuda nas redes sociais para ter atualizações sobre o paradeiro Yani, sua esposa, e Aarón e Ainhoa, seus dois filhos.

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