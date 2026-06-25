Os corpos de uma mulher e de seu ex-companheiro foram encontrados no bairro Colônia, na Zona Leste de São Paulo, dias após a tentativa de sequestro de uma criança em Guaianases. As vítimas foram identificadas como a mãe do menino e um dos suspeitos envolvidos no caso.
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Segundo a investigação, o ex-companheiro, identificado apenas como Hamilton, planejou retirar o menino da guarda da mãe após suspeitas de maus-tratos. Ele manteve relacionamento anterior com a mulher e tinha vínculo afetivo com a criança.
Para executar o plano, Hamilton contou com a ajuda de Lucas, preso no último dia 19 no Centro de São Paulo. Em depoimento, ele afirmou que os dois foram retirados de um táxi por moradores após a tentativa de sequestro e agredidos por testemunhas, mas conseguiram fugir.
Os corpos de Hamilton e da mulher foram encontrados com sinais de espancamento e asfixia mecânica. A Polícia Civil investiga a possível participação de um “tribunal do crime”, expressão usada para grupos criminosos que realizam julgamentos e punições ilegais.
O caso é apurado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar a autoria das mortes e outros envolvidos.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um segundo suspeito foi preso e indiciado por tentativa de sequestro. Ele confessou participação no crime e afirmou ter se escondido por medo de ser morto após a repercussão do caso.
A tentativa de sequestro ocorreu na última terça-feira (16), quando um homem tentou colocar uma criança à força dentro de um táxi em Guaianases. A ação foi interrompida por um pedestre.
Com informações do g1.