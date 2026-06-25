Os corpos de uma mulher e de seu ex-companheiro foram encontrados no bairro Colônia, na Zona Leste de São Paulo, dias após a tentativa de sequestro de uma criança em Guaianases. As vítimas foram identificadas como a mãe do menino e um dos suspeitos envolvidos no caso.

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Segundo a investigação, o ex-companheiro, identificado apenas como Hamilton, planejou retirar o menino da guarda da mãe após suspeitas de maus-tratos. Ele manteve relacionamento anterior com a mulher e tinha vínculo afetivo com a criança.