A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou procedimento para investigar a morte de uma mulher depois de ela ter solicitado uma corrida de motocicleta por meio de um aplicativo, em Varginha, na noite de sexta-feira (19).

Joice Batiston, 27, havia solicitado a corrida por meio da plataforma 99, mas não chegou ao destino. A jovem tinha combinado de encontrar algumas amigas para assistirem juntas ao jogo do Brasil contra o Haiti pela Copa do Mundo em um restaurante da cidade naquela sexta-feira.

Ela saiu de casa por volta das 22h para ir ao restaurante. Em uma troca de mensagens com uma amiga, Joice avisou quando o motorista a buscou na frente de casa, disse que já estava a caminho e que chegaria em breve. Essa foi a última mensagem que ela enviou.