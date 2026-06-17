A Polícia Civil investiga a tentativa de sequestro de uma criança de cerca de dez anos nessa terça-feira (16), em Guaianases, na zona leste da capital paulista.
Leia também: VÍDEO: Motorista de app é sequestrado e bandidos filmam o crime
Segundo apuração do Uol, dois homens estavam numa corrida de táxi quando pediram ao motorista que parasse o veículo. Em seguida, um dos suspeitos desceu do carro, abordou o menino que estava de bicicleta na calçada e o arrastou em direção ao carro.
A criança tentou resistir, e a tentativa foi interrompida por um pedestre que presenciou a cena.
Após a intervenção, outras pessoas que estavam no local cercaram o veículo e agrediram os dois suspeitos, informou a Polícia Civil.
Os investigados não foram localizados até o momento. A polícia informou que o taxista que conduzia o carro não é tratado como suspeito no caso.