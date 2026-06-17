17 de junho de 2026
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Veja momento em que morador impede sequestro de menino; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/CCTV via Uol
A criança tentou resistir, e a tentativa foi interrompida por um pedestre que presenciou a cena.
A criança tentou resistir, e a tentativa foi interrompida por um pedestre que presenciou a cena.

A Polícia Civil investiga a tentativa de sequestro de uma criança de cerca de dez anos nessa terça-feira (16), em Guaianases, na zona leste da capital paulista.

Leia também: VÍDEO: Motorista de app é sequestrado e bandidos filmam o crime

Segundo apuração do Uol, dois homens estavam numa corrida de táxi quando pediram ao motorista que parasse o veículo. Em seguida, um dos suspeitos desceu do carro, abordou o menino que estava de bicicleta na calçada e o arrastou em direção ao carro.

A criança tentou resistir, e a tentativa foi interrompida por um pedestre que presenciou a cena.

Após a intervenção, outras pessoas que estavam no local cercaram o veículo e agrediram os dois suspeitos, informou a Polícia Civil.

Os investigados não foram localizados até o momento. A polícia informou que o taxista que conduzia o carro não é tratado como suspeito no caso.

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