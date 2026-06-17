A Polícia Civil investiga a tentativa de sequestro de uma criança de cerca de dez anos nessa terça-feira (16), em Guaianases, na zona leste da capital paulista.

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Segundo apuração do Uol, dois homens estavam numa corrida de táxi quando pediram ao motorista que parasse o veículo. Em seguida, um dos suspeitos desceu do carro, abordou o menino que estava de bicicleta na calçada e o arrastou em direção ao carro.