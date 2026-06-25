O vereador Senival Moura (PT), de São Paulo, foi preso na manhã desta quinta-feira (25) por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital). Além dele, também foram presos o presidente da empresa de transporte coletivo Transunião e supostos integrantes da facção criminosa.

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A reportagem tenta contato por telefone no gabinete do vereador desde às 7h30. Um e-mail também foi enviado solicitando posicionamento, mas não houve resposta até a publicação deste texto. A reportagem também tenta localizar representantes da empresa de transporte.