Homem armado invade ônibus e faz 13 reféns
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Um homem foi preso após entrar armado em um ônibus e fazer os passageiros reféns em Ribeirão Preto (SP).
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O suspeito invadiu um coletivo da Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro. O caso aconteceu na manhã de hoje (23) próximo ao viaduto da avenida Costábile Romano, em Ribeirão Preto.
O homem, que estava armado, fez os 13 ocupantes reféns. Durante a intervenção policial, ele ainda disparou contra os agentes, segundo a Polícia Militar.
Imagens mostram que a bala atingiu o para-brisa do veículo. A corporação disse, no entanto, que ninguém se feriu.
O agressor foi preso na sequência. Ainda conforme a PM, o caso está em andamento e sendo apresentado na Central de Polícia Judiciária.
Ainda não se sabe a motivação dele. O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e com a Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro.