24 de junho de 2026
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NOVAS REGRAS

INSS passa a exigir biometria; veja quem está isento

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Agência Brasil
A medida atende à legislação federal que prevê o uso da biometria como meio de reforçar a identificação dos beneficiários.
A medida atende à legislação federal que prevê o uso da biometria como meio de reforçar a identificação dos beneficiários.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou novas regras que tornam obrigatório o cadastro biométrico para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (22).

Leia também: Nova lei obriga INSS a pagar salário-maternidade em até 30 dias

Pelas novas diretrizes, a biometria é exigida para benefícios solicitados a partir de 21 de novembro de 2025. No caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), a exigência já vale para requerimentos feitos desde 1º de setembro de 2024.

O cadastro biométrico poderá ser comprovado por registros existentes em bases oficiais, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Título de Eleitor ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A portaria também prevê exceções. Estão dispensados da biometria:

  • Pessoas com mais de 80 anos;

Migrantes, refugiados e apátridas;

  • Brasileiros que residem no exterior;

  • Pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias por motivo de saúde ou deficiência, mediante apresentação de atestado médico;

  • Moradores de localidades consideradas de difícil acesso;

  • Requerentes de salário-maternidade;

  • Requerentes de benefício por incapacidade;

  • Requerentes de pensão por morte.

    • Segundo o INSS, caso o segurado não comprove a biometria nem apresente documentação que o enquadre em alguma das hipóteses de dispensa dentro do prazo de 30 dias, o pedido do benefício poderá ser considerado desistido.

    A medida atende à legislação federal que prevê o uso da biometria como meio de reforçar a identificação dos beneficiários e aumentar a segurança na concessão dos benefícios.

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