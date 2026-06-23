O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou novas regras que tornam obrigatório o cadastro biométrico para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (22).

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Pelas novas diretrizes, a biometria é exigida para benefícios solicitados a partir de 21 de novembro de 2025. No caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), a exigência já vale para requerimentos feitos desde 1º de setembro de 2024.