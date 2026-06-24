Mesmo sob a ameaça de afastamento da função, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), chega nesta quarta-feira (24) a Brasília disposto a convencer o presidente Lula (PT) a mantê-lo no cargo até pelo menos o início do recesso, em 19 de julho.

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Em conversas com aliados, o ex-governador da Bahia diz ser inocente das acusações de ter atuado a favor dos interesses do Banco Master no Congresso e argumenta que, por isso, não haveria justificativa para que peça neste momento a licença da liderança.