Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (22) após matar a própria mãe, de 54 anos, no bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (M). Segundo a Polícia Militar, o crime foi praticado dentro da casa da família, com uma faca de cozinha.
A PM foi acionada por vizinhos que ouviram uma briga entre os dois. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o suspeito trancado no imóvel e precisaram arrombar a porta.
“Quando chegamos ao local, ele não quis abrir a porta. A gente teve que arrombar a porta, mas ele não resistiu à prisão e confessou ter matado a mãe”, disse o sargento Ellys ao portal Itatiaia.
De acordo com informações iniciais, o homem tem diagnóstico de esquizofrenia e já tinha conflitos com a mãe por causa da posse do apartamento em que ambos viviam. Ele também teria morado em Portugal.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao hospital Odilon Behrens. A ocorrência ainda está em andamento.