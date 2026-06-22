Ele usou um aplicativo de relacionamento para marcar o encontro com um homem que se passava por gerente de supermercado, mas na verdade era membro de uma quadrilha.

Um fotógrafo de 42 anos foi sequestrado, ameaçado, agredido e queimado, em Osasco, na Grande São Paulo, depois de cair no chamado golpe do amor, na noite de domingo (21).

Eles combinaram de se encontrar na avenida Esporte Clube Corinthians Paulista. Ao chegar ao local, o fotógrafo foi surpreendido por cinco criminosos, que o renderam.

A vítima foi levada para um cativeiro em área de mata e mantida refém. O fotógrafo foi ameaçado de morte, sofreu agressões e queimaduras com barras de ferro. Ele foi obrigado a desbloquear o celular entregá-lo aos criminosos.

Em entrevista à TV Record, o fotógrafo contou que os homens entraram em suas contas e fizeram diversas transações via Pix, que somaram cerca de R$ 20 mil.