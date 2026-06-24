A família da dona de casa Maria Marta Bezerra da Silva, 66, doente terminal que ficou dez dias internada no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, relata episódios de descaso e negligência com a paciente na unidade, administrada pelo Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual), do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Salete Moura da Silva, 45, filha da paciente, conta que a mãe era deixada muitas horas em uma mesma posição, sem ninguém que a movesse, além de ficar com a mesma fralda e sem outros cuidados de higiene por longos períodos.