Uma mulher que estava grávida de 30 semanas e o bebê morreram enquanto ela esperava por atendimento médico de um obstetra no Hospital São Francisco, em Três Marias (MG). O médico é investigado por suposto homicídio decorrente de negligência, e a defesa dele diz que a apuração é inicial e exige cautela.

Bárbara Luana Fernandes Aleixo, 29, procurou o hospital na noite da segunda-feira (8), com quadro de hipertensão. A gestante ficou horas dentro da unidade de saúde à espera do atendimento de um médico obstetra, e morreu às 5h45 da terça-feira (9). As informações são da Polícia Civil mineira.

Em decorrência da morte da mãe, o bebê também não resistiu. Bárbara estava no sétimo mês da gravidez.