Ao ser questionado sobre líderes mundiais, Trump citou Lula e disse que teve alguns contatos com o presidente brasileiro. Segundo ele, o chefe do Executivo brasileiro é um “tipo diferente de pessoa” e classificou seus discursos como “muito voláteis”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é uma pessoa “muito volátil”. A declaração foi dada em entrevista ao site Axios e divulgada nesta sexta-feira (19).

Na mesma entrevista, Trump afirmou que não pensa em Lula e declarou que “não poderia se importar menos” com o presidente do Brasil. O norte-americano também comentou que líderes de diferentes países possuem características distintas, mas destacou que todos precisam ser inteligentes para alcançar posições de comando.

As declarações foram dadas no contexto de distanciamento entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil. Recentemente, o governo norte-americano anunciou novas tarifas sobre produtos brasileiros e classificou as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.

Nesta semana, Trump e Lula participaram da cúpula do G7 Summit 2026, na França, onde tiveram um breve encontro. Em outra declaração feita durante o evento, o presidente dos Estados Unidos classificou o Brasil como um país “politicamente complicado”.