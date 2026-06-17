O argelino Riyad Mahrez criticou a arbitragem em entrevista pós-jogo à Bein Sports pela não expulsão de Messi no jogo desta terça (16) após solada em Mandi, quando o jogo ainda estava 1 a 0 para os atuais campeões mundiais. Para a estrela da Argélia, a regra não foi usada, e isso mexe com a credibilidade do futebol.

Messi pisou no tornozelo de Mendi aos 30 do 1º tempo. O argentino errou um passe e, na tentativa de roubar a bola, acabou pisando no defensor argelino. Mendi pediu que o árbitro fosse ao VAR, mas o árbitro de vídeo não chamou e o jogo seguiu normalmente.

Mahrez viu tratamento diferente no lance por ser o Messi. "Se fosse um zagueiro vestindo uma camisa diferente, um meio-campista de uma nação menor, ou simplesmente um jogador sem o nome de Lionel Messi nas costas, eu acredito que existiria uma chance séria de um cartão vermelho ser mostrado".