Um homem foi preso após confessar ter agredido o próprio filho, um bebê de nove meses, que morreu na quarta-feira (17) em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.
Segundo a polícia, a criança foi levada desacordada pelo pai a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, o homem procurou um posto da Polícia Militar Rodoviária e relatou aos policiais que havia cometido feito uma "besteira".
Em depoimento, ele afirmou que perdeu o controle porque o bebê chorava e tinha dificuldade para dormir. O suspeito disse ter dado um tapa na cabeça da criança.
A equipe médica iniciou o atendimento de emergência, mas o bebê morreu cerca de uma hora após dar entrada na UPA.
Após a confissão, o homem foi preso em flagrante. As identidades do pai e da criança não foram divulgadas.
A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os resultados dos exames periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.
Com informações do Metrópoles.