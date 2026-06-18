18 de junho de 2026
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IRRITADO COM CHORO

Pai mata bebê com tapa na cabeça e se entrega: 'Fiz besteira'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Polícia Militar Rodoviária Goiás
O suspeito disse ter dado um tapa na cabeça da criança.
O suspeito disse ter dado um tapa na cabeça da criança.

Um homem foi preso após confessar ter agredido o próprio filho, um bebê de nove meses, que morreu na quarta-feira (17) em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a polícia, a criança foi levada desacordada pelo pai a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, o homem procurou um posto da Polícia Militar Rodoviária e relatou aos policiais que havia cometido feito uma "besteira".

Em depoimento, ele afirmou que perdeu o controle porque o bebê chorava e tinha dificuldade para dormir. O suspeito disse ter dado um tapa na cabeça da criança.

A equipe médica iniciou o atendimento de emergência, mas o bebê morreu cerca de uma hora após dar entrada na UPA.

Após a confissão, o homem foi preso em flagrante. As identidades do pai e da criança não foram divulgadas.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os resultados dos exames periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.

Com informações do Metrópoles.

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