Um homem foi preso após confessar ter agredido o próprio filho, um bebê de nove meses, que morreu na quarta-feira (17) em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a polícia, a criança foi levada desacordada pelo pai a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, o homem procurou um posto da Polícia Militar Rodoviária e relatou aos policiais que havia cometido feito uma "besteira".

Em depoimento, ele afirmou que perdeu o controle porque o bebê chorava e tinha dificuldade para dormir. O suspeito disse ter dado um tapa na cabeça da criança.