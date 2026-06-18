Um servidor público da cidade de Amélia Rodrigues, na Bahia, foi condenado por fraude após amputar o próprio pé para tentar obter cerca de R$ 1,5 milhão em indenizações de seguradoras.

Segundo a decisão da Justiça, o homem recebeu pena de dois anos de prisão em regime aberto, substituída por 720 horas de prestação de serviços à comunidade e pagamento de R$ 7.590. O cumprimento das medidas começou em maio deste ano.

As investigações apontaram que, em 2019, Vanderley dos Santos Gomes contratou quatro seguros de vida e acidentes pessoais e, semanas depois, registrou falso assalto numa estrada rural de São Gonçalo dos Campos. A versão apresentada foi contestada por perícias e pela análise das seguradoras.