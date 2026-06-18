A fala foi registrada pela transmissão oficial do evento. No diálogo, Lula afirmou que atuava como dirigente sindical e destacou a relação que manteve com movimentos sindicais da Alemanha, Itália e Espanha.

“Eu nunca fui esquerdista”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma conversa informal com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, durante a cúpula do G7.

Durante a conversa, o presidente também comentou que o cenário político global é predominantemente de centro. Em resposta a uma observação de Georgieva sobre a expectativa de que fosse um político de esquerda quando assumiu a Presidência pela primeira vez, Lula reiterou que nunca se definiu dessa forma.

O presidente ainda relembrou um episódio dos anos 1980, quando, segundo relatou, foi impedido de participar de um congresso na Rússia após condenação com base na Lei de Segurança Nacional. Ele afirmou que, após buscar apoio em países europeus, passou a ser visto como anticomunista.

Ainda durante a cúpula, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter conversado com Lula e classificou o Brasil como um país “politicamente difícil”. Em resposta, Lula defendeu o sistema eleitoral brasileiro e disse que pretende mostrar ao líder norte-americano o funcionamento das urnas eletrônicas.