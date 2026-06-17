Uma mulher morreu após bater o carro contra uma coluna da portaria de um condomínio em Alphaville, Barueri, região metropolitana de São Paulo, nesta terça-feira (16).

Roseane Alves da Silva tinha 41 anos e estava sozinha no veículo. Câmeras de segurança do Residencial Alphaville 1 registraram o momento em que o carro, que aparenta estar em alta velocidade, colide contra a estrutura por volta das 4h18.

Devido ao impacto da batida, Roseana ficou presa às ferragens do carro. Uma equipe de socorro foi acionada e levou a vítima ao Pronto-Socorro Sameb, em Barueri, mas ela teve a morte confirmada ainda na madrugada de ontem.