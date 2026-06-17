Mulher morre após bater carro em coluna de portaria de condomínio
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher morreu após bater o carro contra uma coluna da portaria de um condomínio em Alphaville, Barueri, região metropolitana de São Paulo, nesta terça-feira (16).
Roseane Alves da Silva tinha 41 anos e estava sozinha no veículo. Câmeras de segurança do Residencial Alphaville 1 registraram o momento em que o carro, que aparenta estar em alta velocidade, colide contra a estrutura por volta das 4h18.
Devido ao impacto da batida, Roseana ficou presa às ferragens do carro. Uma equipe de socorro foi acionada e levou a vítima ao Pronto-Socorro Sameb, em Barueri, mas ela teve a morte confirmada ainda na madrugada de ontem.
Causa do acidente será investigada. Em nota, a Polícia Civil de São Paulo informou que foi instaurado um inquérito de morte suspeita em decorrência de um acidente de trânsito.
Polícia aguarda resultado de exames e laudos técnicos. Entre outros, foi solicitado um exame toxicológico para determinar se a mulher havia consumido bebida alcoólica antes do acidente. Também serão analisadas câmeras de segurança das vias por onde ela passou para determinar as circunstâncias do acidente.
Não foi informado se Roseane era moradora do condomínio. A estrutura do condomínio que ficou danificada na batida já foi removida.