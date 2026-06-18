Um burro de estimação precisou ser submetido à eutanásia após ser atacado por dois cães da raça pitbull num sítio de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis (SC), no domingo (14).
Segundo o tutor, Tonico, sofreu ferimentos graves na cara, pescoço e região genital. Inicialmente, havia a suspeita de ataque por animal silvestre, até que um dos cães foi encontrado dentro da propriedade.
O veterinário foi acionado para atender o burro, que apresentou piora ao longo do dia. Após a constatação de edema na garganta que comprometia a oxigenação do cérebro, foi recomendada a eutanásia.
Outros animais também ficaram feridos. Uma burrinha sofreu mordidas no focinho e pescoço, enquanto um gato precisou ter a cauda amputada após o ataque.
Os cães foram recolhidos para uma clínica veterinária. De acordo com o tutor, a dona dos pitbulls assumiu os custos do atendimento veterinário do burro e da hospedagem dos animais.
A Polícia Civil informou que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do caso.
Com informações do NSC Total e g1 SC.