Um burro de estimação precisou ser submetido à eutanásia após ser atacado por dois cães da raça pitbull num sítio de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis (SC), no domingo (14).

Segundo o tutor, Tonico, sofreu ferimentos graves na cara, pescoço e região genital. Inicialmente, havia a suspeita de ataque por animal silvestre, até que um dos cães foi encontrado dentro da propriedade.

O veterinário foi acionado para atender o burro, que apresentou piora ao longo do dia. Após a constatação de edema na garganta que comprometia a oxigenação do cérebro, foi recomendada a eutanásia.