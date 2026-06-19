Um homem de 32 anos, que estava internado em uma clínica de reabilitação em São Paulo, está desaparecido há 22 dias e a família cobra por explicações sobre o caso.

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Guilherme Medeiros da Silva foi visto pela última vez no dia 28 de maio, na Rodovia Anhanguera. Ele estava internado para reabilitação desde dezembro do ano passado na clínica Estância Terapêutica Vida Plena, localizada em Cotia, na Grande SP.