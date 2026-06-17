Um momento de sensibilidade e humanização marcou a rotina da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba nesta terça-feira (16). Internado há mais de 150 dias na UTI 1, um paciente de 53 anos, vítima da Síndrome de Guillain-Barré, realizou dois desejos que carregava desde o início da longa internação: voltar a sentir o sol, ver as árvores e tomar um sorvete.

Lavrador de uma cidade da região, o paciente enfrenta uma batalha contra a doença neurológica que o deixou dependente de aparelhos e de cuidados intensivos. Apesar da complexidade do quadro, a evolução clínica permitiu que médicos, enfermeiros e fisioterapeutas elaborassem uma operação especial para retirá-lo da UTI de forma segura.

Acompanhado por uma equipe multidisciplinar, ele foi levado até uma área verde da Santa Casa, onde pôde passar alguns minutos ao ar livre, em contato com a natureza. Sob a sombra de uma árvore, contemplou o céu e o ambiente externo, algo que não fazia havia mais de cinco meses.