19 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

GCM encontra corpos em área de mata na zona leste de São Paulo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Folha de S. Paulo
Os cadáveres, que estavam rua Keia Nakamura, são de um homem e uma mulher.
Os cadáveres, que estavam rua Keia Nakamura, são de um homem e uma mulher.

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana Ambiental encontrou dois corpos em uma átra de mata no bairro Jardim Bonifácio, na zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (19).

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Os cadáveres, que estavam rua Keia Nakamura, são de um homem e uma mulher.

O local foi isolado e aguarda perícia. A Polícia Científica fará a identificação dos corpos. O caso foi comunicado ao 53º DP (Parque do Carmo), que deve prosseguir com o registro da ocorrência.

A Folha apurou que uma das hipóteses apuradas é que os mortos estariam envolvidos em uma ocorrência recente em Guaianases, também na zona leste.

Canil da GCM foi acionado e fará uma varredura mais detalhada do local para possível encontro de outros cadáveres.

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