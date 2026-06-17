Ingrid Gabriela Bezerra Nunes, 26, e Mário Batista Rios, 23, estavam desaparecidos desde a manhã do domingo (14). Antes de sumirem, os dois tinham ido para uma festa na região das Chácaras Valparaíso. Eles foram vistos com vida pela última vez ao deixarem o local do evento, por volta das 8h30, segundo testemunhas relataram à polícia.

Um casal que estava desaparecido foi encontrado morto dentro de um carro submerso em uma represa de Uberlândia (MG).

Corpos foram encontrados na noite da segunda-feira (15). O veículo estava a cerca de três metros de profundidade na represa e distante 12 metros da margem de terra, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Operação de resgate durou até a manhã de ontem, segundo os bombeiros. Foram usados mergulhadores para tirar os corpos de Ingrid e Mário de dentro do carro submerso.

Após a retirada dos corpos, as polícias Civil e Militar foram acionadas. Uma equipe de perícia esteve no local para analisar o veículo a fim de encontrar pistas que ajudem a esclarecer o caso.