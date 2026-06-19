Um idoso de 83 anos entregou uma bolsa com R$ 5 mil em espécie a criminosos que se passaram por agentes da Receita Federal, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na última terça-feira (16).

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Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ), o homem foi abordado por telefone por um estelionatário que afirmava existir uma dívida aberta no valor de R$ 3 mil. Durante a conversa, o falso servidor ofereceu desconto caso o pagamento fosse feito imediatamente.