O caso data de 29 de abril, quando uma briga de trânsito envolveu Igor e um motoboy. Os policiais foram acionados e localizaram o eletricista com um facão.

“Pelo amor de Deus, não morre.” A frase foi dita por um policial militar após balear o eletricista Igor Hyppolito, de 45 anos, autista, durante ocorrência na zona norte de São Paulo. Segundo imagens de câmeras corporais divulgadas pelo Metrópoles, o cabo Cauan Alencar Bastos ainda rezou o Pai-Nosso e demonstrou aparente arrependimento enquanto a vítima recebia atendimento.

As gravações mostram que, antes mesmo de sair da viatura, o cabo afirmou: “Peraí que eu vou matar ele, eu vou dar tiro”. Em seguida, efetuou disparos. O soldado que o acompanhava também atirou.

Ferido nas costelas, Igor repetiu que não conseguia respirar enquanto era socorrido por uma enfermeira que passava pelo local. Durante a ocorrência, um borracheiro reclamou de um disparo que quase o atingiu e discutiu com o policial.

Em outro momento registrado pelas câmeras, o cabo enviou mensagem de áudio à companheira relatando que havia atirado num homem que agonizava e afirmou que tentava salvar sua vida. Depois, próximo à viatura, orou.