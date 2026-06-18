Segundo o governo federal, o prazo vale para iniciar o processo de contestação. Após a abertura do pedido, a análise continua até a resolução do caso.

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que sofreram descontos indevidos têm até este sábado (20) para solicitar o ressarcimento dos valores. O pedido pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou presencialmente em agências dos Correios.

Podem aderir ao acordo beneficiários que contestaram descontos sem receber resposta da entidade responsável em até 15 dias úteis, além de pessoas que receberam justificativas consideradas irregulares. O benefício também contempla descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025.

Dados do governo apontam que mais de 6 milhões de pessoas contestaram cobranças indevidas. Desse total, 4,7 milhões aderiram ao acordo e receberam os valores, somando R$ 3,2 bilhões em restituições.

Após a adesão, o pagamento é depositado diretamente na conta do benefício em até três dias úteis. Para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos, o ressarcimento ocorre automaticamente na folha de pagamento.