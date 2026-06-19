A realização dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 voltou a gerar dúvidas entre trabalhadores e empregadores sobre possíveis mudanças na jornada de trabalho. Apesar da tradição de flexibilizações durante o torneio, a legislação trabalhista não obriga empresas a dispensarem funcionários em dias de partida do Brasil.
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Os dois compromissos da seleção na fase de grupos em dias úteis são no período da noite, mas uma eventual classificação para fases seguintes pode resultar em jogos coincidentes com o horário comercial.
Levantamento da Catho com 420 empresas indica que apenas 5% pretendem manter o expediente sem alterações durante os jogos da equipe brasileira. A pesquisa mostra ainda que 76% das companhias reconhecem algum impacto do Mundial na rotina corporativa.
Entre as medidas adotadas, 26% afirmaram que vão transmitir as partidas no ambiente de trabalho, enquanto 24% planejam liberar os colaboradores antes do início dos jogos.
Especialistas em direito trabalhista destacam que a dispensa de funcionários durante o expediente depende exclusivamente da decisão do empregador. Quando ocorre, a folga pode ser remunerada ou ter as horas compensadas posteriormente, desde que haja acordo prévio e sejam respeitados os limites previstos na legislação.
A ausência sem justificativa continua sujeita a descontos salariais e outras medidas disciplinares. Já profissionais que atuam em serviços essenciais, como saúde, transporte, segurança e atendimento ao público, continuam submetidos às escalas normais de trabalho.
Segundo especialistas, assistir às partidas durante o expediente sem autorização da empresa também pode resultar em advertências ou suspensões. Diante da falta de regras específicas para a Copa do Mundo, a orientação é que empregadores e trabalhadores negociem previamente eventuais ajustes na jornada.
Com informações do g1.